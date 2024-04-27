В Курской области объявили об угрозе атаки дронов | 360°

27 апреля 2024, 23:11
В Курской области объявили об угрозе атаки дронов
Губернатор Курской области Старовойт предупредил об опасности атаки БПЛА
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Опасность атаки БПЛА. Силы и средства ПВО привели в готовность для отражения возможной атаки», — указали в сообщении.
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Накануне в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности. Губернатор области Вячеслав Гладков призвал горожан, которые находятся на улице, спуститься в укрытие или другое безопасное место.
В начале недели дежурные силы ПВО уничтожили несколько воздушных целей над Белгородской областью, из мирных жителей никто не пострадал.
До этого режим ракетной опасности объявляли в Курске.
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