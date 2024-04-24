Угрозу ракетной опасности объявили в Курске | 360°

24 апреля 2024, 01:14
Угрозу ракетной опасности объявили в Курске
Старовойт: в Курске объявили ракетную опасность
В Курске объявили режим ракетной опасности. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой», — написал он.
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Также жителям Курска напомнили, что при нахождении на улице лучше зайти в ближайшее здание или найти подходящее укрытие.
Ранее в начале апреля боевики ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области. Как сообщал Старовойт, в результате атаки пострадала женщина, ее госпитализировали.
В тот же день украинские военные атаковали села Вязовое и Репяховку в Белгородской области. В зданиях школы, детского сада и дома культуры в Вязовом выбило окна. Среди местных жителей пострадавших не было.
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Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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