В Курске от отравления угарным газом погибли четыре человека

Хинштейн: в Курске 4 человека погибли от отравления угарным газом в квартире

В результате отравления угарным газом в многоквартирном доме в Курске погибли четыре человека. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Курской области Александр Хинштейн.

ЧП произошло на улице Харьковской, среди погибших — одна женщина и трое мужчин. Еще одна пострадавшая находится в тяжелом состоянии, ее экстренно доставили в больницу.

«Самые искренние соболезнования родным, это ужасная трагедия. Семьям окажем необходимую помощь», — написал глава региона.

Хинштейн добавил, что на месте работают сотрудники экстренных служб, причина происшествия выясняется. Региональный СК возбудил уголовное дело о небезопасных услугах.

На прошлой неделе, 21 февраля, в городе Бабаево Вологодской области жертвами угарного газа стали пять человек — молодые мужчины и девушки в возрасте от 20 до 34 лет. Их тела обнаружили в гараже после пожара.

Губернатор Георгий Филимов выразил соболезнования родным погибших и пообещал оказать им необходимую помощь и финансовую поддержку.