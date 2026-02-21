Пять человек отравились насмерть угарным газом в Вологодской области

Пять человек насмерть отравились угарным газом в городе Бабаево Вологодской области. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своем телеграм-канале .

«Произошла трагедия в Бабаево. Сегодня там погибли пять человек — девушки и молодые мужчины от 20 до 34 лет», — написал он.

Их тела нашли в гараже после пожара. На месте происшествия работают спецслужбы. Детали происшествия выясняются.

Губернатор выразил соболезнования родным погибших. Он пообещал оказать им помощь и финансовую поддержку.

Вологодский Следком возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Как уточнили в пресс-службе ведомства, погибшие находились в гаражном боксе, который отапливался металлической печью.

«Дверь в гараж была заперта изнутри», — добавили в СК.

Ранее на заправке в Иркутской области в автомобиле Lada Kalina обнаружили тела трех мужчин. Предварительно, погибшие отравились угарным газом, заснув в машине. Прохожие вызвали скорую и полицию.