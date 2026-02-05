В Крыму задержали мужчину, публично оскорбившего русских

В Крыму житель Симферопольского района публично призывал к убийству русских. В итоге его задержали. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

«Установлено, что 54-летний мужчина являлся активным участником украинских чатов мессенджера Telegram, в основе которых лежит публикация русофобских постов. В обсуждении гражданин активно призывал убивать русских и не скупился на оскорбления», — заявили в ведомстве.

Чтобы избежать ответственности, фигурант использовал аккаунт под псевдонимом. Однако это не помогло скрыться от силовиков. Против крымчанина возбудили уголовное дело о публичных призывах к экстремизму. Теперь ему грозит срок до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Петербурге задержали водителя компании-подрядчика Министерства обороны за публичные призывы к экстремизму. Мужчина пропагандировал идеи Гитлера.