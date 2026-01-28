Вдохновленного идеями Гитлера водителя подрядчика Минобороны задержали в Петербурге

Водителя подрядчика Минобороны задержали в Петербурге по делу об экстремизме

Сотрудники спецслужб задержали в Санкт-Петербурге водителя компании-подрядчика Министерства обороны за публичные призывы к экстремизму. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило РИА «Новости» .

Собеседник агентства уточнил, что задержанный работает водителем грузовика в компании, которая занимается стиркой вещей курсантов военных вузов.

По словам источника, силовики обратили внимание на социальные сети задержанного, где он пропагандировал идеи Гитлера.

Собеседник РБК уточнил, что речь идет о трех комментариях в Telegram, которые водитель оставил в 2023 году. В них он призвал расправляться с евреями, а также с уроженцами стран Кавказа, Закавказья и Средней Азии.

Против задержанного завели уголовное дело за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Максимальное наказание по этой статье составляет до пяти лет лишения свободы.

На минувшей неделе стало известно, что Останкинский суд Москвы заблокировал страницу «Славянской общины» во «ВКонтакте» за нарушение закона о противодействии экстремизму. Иск с требованием закрытия доступа к противоправному контенту подала столичная прокуратура.