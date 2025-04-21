В Крыму спасли кайт-серфера, унесенного на три километра в море

МЧС Крыма сообщило о спасении унесенного в море кайт-серфера

Специалисты МЧС по Крыму спасли мужчину, которого волна унесла на кайт-доске в открытое море. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

ЧП произошло в районе села Нижнезаморское. Мужчина находился в трех километрах от берега.

Сотрудники Ленинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» прибыли к берегу, спустили на воду плавательное средство и отправились на помощь.

Кайт-серфера эвакуировали в лодку и доставили на берег, от медицинской помощи он отказался.

Ранее в Евпатории отдыхающего мужчину на надувном матрасе унесло в открытое море. Силуэт вовремя заметили сотрудники Госинспекции по маломерным судам (ГИМС), туриста успели спасти. В МЧС подчеркнули, что пострадавший не нуждался в медицинской помощи.