«Вместе с матрасиком». В Евпатории спасли едва не унесенного в открытое море туриста

МЧС: на пляже в Евпатории спасли туриста на матрасе, уносимого в открытое море

Мужчину уносило в открытое море на надувном матрасе на пляже в Евпатории, но бдительные сотрудники Госинспекции по маломерным судам (ГИМС) успели его спасти. Видео опубликовала пресс-служба управления МЧС по Крыму.

«Заплыл в ненадлежащее место, а потом ветер поднялся, и меня унесло метров на 20. Там я на одном месте кружил-кружил и долго плыл, а потом меня увидел сотрудник МЧС и пришел мне на помощь, спас вместе с матрасиком», — рассказал спасенный турист.

Спасатели доставили его на берег. В МЧС отметили, что он не нуждался в медицинской помощи.

Спасатели еще раз напомнили отдыхающим, что круги и надувные матрасы могут быть опасны при использовании их в штормовую погоду. Кроме того, купаться надо только в специально оборудованных водоемах, а тем, кто не умеет плавать, вообще лучше отдыхать на берегу.

Ранее в районе Голубой бухты в Геленджике нашли тело мужчины, пропавшего несколько дней назад. Турист вышел на рыбалку в море на модернизированном сапе с надувным креслом.