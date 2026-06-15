В Крымском районе Кубани ввели режим ЧС после прорыва дамбы

В Крымском районе Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений после прорыва дамбы на реке Кубань. Об этом сообщили на официальном сайте районной администрации.

Режим ЧС распространили на всю территорию муниципалитета. Вода из промоины на дамбе в районе хутора Западного продолжает заливать сельскохозяйственные земли и подходит к населенным пунктам.

По данным администрации, уже затоплены хутор Западный и садовое некоммерческое товарищество «Йодник». Под угрозой подтопления находятся населенные пункты Троицкого, Кеслеровского, Киевского и Южного сельских поселений.

«Общая площадь подтопления земель сельхоз назначения в Крымском районе составляет 5,3 тысячи гектаров», — отметили власти.

Для снижения последствий на сети оросительных каналов проводят земляные работы, а воду перекачивают насосами. Ширина прорана на 15 июня составила около 100 метров. Окончательное решение по ремонту дамбы примут после экспертизы и работы проектировщиков.

Ранее после сильных дождей подтопило 108 придомовых территорий в Краснодаре, Лабинске и Калининском районе. В региональном управлении МЧС предупредили, что 16 и 17 июня в Краснодарском крае вновь ожидают ухудшение погодных условий: ливни, грозы, град и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.