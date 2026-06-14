Более ста придомовых территорий подтопило в трех муниципалитетах Кубани

В Краснодарском крае после сильных дождей подтопило 108 придомовых территорий в Краснодаре, Лабинске и Калининском районе. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Краснодаре. Там подтопило 89 придомовых территорий, семь цокольных помещений многоквартирных домов и 74 частных дома. Для ликвидации последствий привлекли 14 специалистов и 24 единицы техники, включая 16 мотопомп.

В Лабинске вода подтопила три придомовые территории и один жилой дом. На месте работают 12 человек и три единицы техники.

В Калининском районе подтопило 16 придомовых территорий и два домовладения. В откачке воды задействовали 65 человек и 12 единиц техники.

Во всех трех муниципалитетах оценочные комиссии фиксируют причиненный ущерб.

Режим ЧС продолжает действовать в Крымском районе — на территориях Киевского, Южного и Кеслеровского сельских поселений, а также в Троицком. Аналогичный режим сохраняется в Славянском районе из-за угрозы дальнейших подтоплений.