В Кремле не стали комментировать сообщения о замедлении работы WhatsApp в регионах

Песков: в Кремле не знают о замедлении работы WhatsApp в регионах

В Кремле не получали информацию о замедлении работы WhatsApp в некоторых российских регионах. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«У меня никакого замедления нет. В Кремле не располагают никакой информацией», — заметил он.

Песков предположил, что меры могут быть вызваны борьбой с терроризмом.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что решения о блокировке WhatsApp пока нет, но, если администрация мессенджера не изменит свою политику, его могут принять.

По данным источника ТАСС, WhatsApp замедлили в Дагестане из-за проигнорированных призывов к экстремистским акциям.