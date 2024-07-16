В Кремле не стали комментировать сообщения о замедлении работы WhatsApp в регионах

Песков: в Кремле не знают о замедлении работы WhatsApp в регионах

Фото: Unsplash

В Кремле не получали информацию о замедлении работы WhatsApp в некоторых российских регионах. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«У меня никакого замедления нет. В Кремле не располагают никакой информацией», — заметил он.

Песков предположил, что меры могут быть вызваны борьбой с терроризмом.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что решения о блокировке WhatsApp пока нет, но, если администрация мессенджера не изменит свою политику, его могут принять.

По данным источника ТАСС, WhatsApp замедлили в Дагестане из-за проигнорированных призывов к экстремистским акциям.

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