В Кремле не стали комментировать сообщения о замедлении работы WhatsApp в регионах
Песков: в Кремле не знают о замедлении работы WhatsApp в регионах
В Кремле не получали информацию о замедлении работы WhatsApp в некоторых российских регионах. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«У меня никакого замедления нет. В Кремле не располагают никакой информацией», — заметил он.
Песков предположил, что меры могут быть вызваны борьбой с терроризмом.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что решения о блокировке WhatsApp пока нет, но, если администрация мессенджера не изменит свою политику, его могут принять.
По данным источника ТАСС, WhatsApp замедлили в Дагестане из-за проигнорированных призывов к экстремистским акциям.