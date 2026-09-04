В Красноярском крае застрелили четырех медведей во дворе частного дома

Четыре медведя забрались во двор частного дома в селе Епишино Енисейского округа Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД в «Максе» .

Хозяйка обнаружила животных на своем участке утром. Она позвонила в полицию.

Участковый и представитель охотобщества немедленно приехали на место и ликвидировали хищников.

Несколько дней назад две жительницы Енисейского округа стали жертвой медведя. Женщины пошли за грибами 31 августа и не вернулись, 2 сентября в лесу нашли их тела со следами нападения хищников.

Охотовед Михаил Кречмар посоветовал не посещать места обитания медведей при недостатке кормов.