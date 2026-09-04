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    В Красноярском крае застрелили четырех медведей во дворе частного дома

    Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency
    Фото: Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

    Четыре медведя забрались во двор частного дома в селе Епишино Енисейского округа Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД в «Максе».

    Хозяйка обнаружила животных на своем участке утром. Она позвонила в полицию.

    Участковый и представитель охотобщества немедленно приехали на место и ликвидировали хищников.

    Несколько дней назад две жительницы Енисейского округа стали жертвой медведя. Женщины пошли за грибами 31 августа и не вернулись, 2 сентября в лесу нашли их тела со следами нападения хищников.

    Охотовед Михаил Кречмар посоветовал не посещать места обитания медведей при недостатке кормов.