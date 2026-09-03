В Красноярском крае медведь растерзал двух женщин, искавших в лесу грибы

Медведь растерзал двух жительниц поселка Подтесово Красноярского края, отправившихся в лес за грибами. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Женщины 1953 и 1959 годов рождения отправились по грибы 31 августа. Вечером они не вернулись и не вышли на связь, родственники подали заявления о пропаже.

Сотрудники Енисейского поисково-спасательного отделения вместе с полицией и волонтерами прочесали 200 тысяч квадратных метров леса и нашли два тела со следами нападения медведя в 3-4 километрах от поселка.

Следователи начали процессуальную проверку по факту трагедии.

Главное следственное управление предупредило, что сейчас медведи очень активны и порекомендовало жителям воздержаться от походов в лес.

Ранее на Чукотке двое охотников выжили после встречи с медведем. О том, почему хищники стали часто выходить из леса, часто ли они бросаются на людей и как спастись от хозяина тайги — в материале 360.ru.