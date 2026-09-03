Охотовед Кречмар призвал не ходить в лес при бескормице у медведей

Охотовед Михаил Кречмар посоветовал не посещать места обитания медведей при недостатке кормов. В Красноярском крае после нападения хищника погибли две женщины, сообщает «Царьград» .

Кречмар отметил, что медведям в Центральной и Южной Сибири не хватает корма. В конце лета и начале осени они питаются кедровыми орехами, однако в этом году их меньше обычного. По словам специалиста, в период бескормицы лучший способ избежать нападения — не ходить туда, где встречаются медведи.

При встрече с животным не следует пытаться привлечь его внимание или прогнать. Если медведь приближается, можно спокойно и уверенно заговорить с ним, не переходя на крик. Также могут помочь сигнальный свисток, громкий ритмичный звук или поднятая над головой куртка, пишет aif.ru.

Охотовед подчеркнул, что эти рекомендации не гарантируют безопасность: поведение хищника невозможно предсказать. В Красноярске из-за участившихся появлений медведей в городе ввели режим повышенной готовности.