В Якутии завершили расследование дела о смертельном крушении вертолета

Следователи завершили расследование уголовного дела о крушении вертолета, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба СК .

Правоохранители расследовали дело против директора коммерческой организации, обвиняемого в подделке государственного регистрационного знака транспорта для его эксплуатации и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Фигурант нарушил требования и наклеил госзнак на хвостовую балку воздушного судна Robinson R44II. Затем он поручил пилоту с тремя пассажирами вылететь на золотодобывающие участки коммерческой организации, расположенной в горной местности Алданского района.

«В ходе полета пилотом были нарушены правила движения и эксплуатации воздушного судна, в результате чего произошло его крушение. Пилот и три пассажира погибли на месте происшествия», — заявили в СК.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.

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