В Красноярском крае спасли двух подростков, упавших в Абаканскую протоку

Спасатели вытащили из воды Абаканской протоки двух 13-летних подростков в Красноярске. Об этом сообщили 360.ru в региональном управлении МЧС.

Подростки занимались в секции парусного спорта. Во время тренировки их лодка перевернулась, и они оба оказались в воде. Специалисты Красноярского поисково-спасательного отряда быстро прибыли на место происшествия и вместе с тренерами помогли им выбраться, затем доставили на берег.

Благодаря своевременной помощи юные спортсмены не пострадали. Помогло им и то, что оба перед тренировкой надели спасательные жилеты.

Краевая транспортная прокуратура проверит обстоятельства происшествия и исполнение законодательства о безопасности плавания и оказания услуг.

Ранее в Бурятии сотрудники МЧС спасли с дрейфующей льдины четверых рыбаков, среди которых был 14-летний подросток. Одному из них потребовался осмотр в больнице. Кроме того, выяснилось, что мужчины проигнорировали знаки, запрещающие выходить на лед.