В Бурятии сотрудники МЧС спасли четверых рыбаков с дрейфующей льдины

МЧС: в Еравнинскоме районе Бурятии с дрейфующей льдины спасли четверых рыбаков

Сотрудники МЧС в Бурятии спасли четверых рыбаков с дрейфующей на озере льдины. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка ведомства.

ЧП произошло 3 мая на озере Большое Еравное в Еравнинском районе, рыбаки вышли в дрейф на льдине и подали сигнал бедствия.

В Республике Бурятия сотрудники МЧС РФ спасли четверых рыбаков с дрейфующей на озере льдины. Когда льдина оторвалась от основного ледового поля, на ней оказались 14-летний подросток и трое мужчин.

К пострадавшим прибыли инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России. На резиновой лодке рыбаков доставили на берег, одного из мужчин отвезли в больницу для осмотра.

Спасатели установили, что рыбаки направились на озеро, проигнорировав знаки о запрете выхода на лед. С нарушителями провели профилактическую беседу.

Ранее унесенный на льдине из Ленобласти рыбак отказался от помощи и поплыл дальше.