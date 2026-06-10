В Красноярском крае приостановили поиски семьи Усольцевых

Поиски семьи Усольцевых, пропавшей в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года, приостановили для оценки результатов проведенных мероприятий. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

«В результате поисков туристы не обнаружены, поиски приостановлены», — заявили в ведомстве.

Полученные от поисковых мероприятий результаты проанализируют, после чего решат, стоит ли продолжать полномасштабные поиски либо ограничиться обследованием отдельных локальных участков.

Ранее управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии показало кадры с места поисков пропавшей семьи. На видео видно, что к операции привлекли автомобили, беспилотники и квадроциклы. До этого в ведомстве отметили, что в поисках задействовали около 80 человек.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с маленькой дочкой отправились в поход к горе Буратинка с окраины поселка Кутурчин. Когда они двое суток не выходили на связь, сын пропавшей женщины обратился в полицию.