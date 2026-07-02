В Красноярском крае обрушился мост через реку Нижний Чиерес

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ

В среду, 1 июля, в районе села Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого округа полностью обрушился автомобильный мост через реку Нижний Чиерес. Об этом сообщила пресс-служба управления СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Обошлось без пострадавших — в момент ЧП автомобилей и людей на мосту не было. Обстоятельства случившегося выясняются. Следователи приступили к процессуальной проверке.

«Выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что автомобильный мост обрушился в Дагестане. Он вел к селу Новое Лидже в Табасаранском районе.