В Красноярском крае на реке Агул нашли тело пропавшей женщины

В Красноярском крае на реке Агул нашли тело женщины, которая пропала во время сплава. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета региона.

По версии следователей, пара из Красноярска отправилась на двух лодках 19 июня. В одной плыли сами туристы, в другой — вещи. Вернуться они планировали через неделю, но в назначенный день на связь не вышли.

«В ходе поисковых мероприятий спасателями были обнаружены перевернутые лодки, а также тело женщины. В настоящее время продолжаются поиски сожителя погибшей», — сообщили в СК.

В МВД рассказали, что 27 июня в дежурную часть позвонил житель Красноярска и сообщил о пропаже брата 1982 года рождения и его сожительницы 1981-го. Они собирались сплавляться от деревни Агул, но домой не вернулись.

Также спасатели региона продолжают поиски еще одного пропавшего мужчины, который выпал из лодки на реке Мане.