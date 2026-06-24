В Кузбассе на Бирюзовом озере бесследно исчез мужчина на сапборде

В Кемеровской области уже четвертые сутки продолжаются поиски 55-летнего местного жителя Игоря Ш., пропавшего во время прогулки на сапборде по озеру Бирюзовому. О ситуации 360.ru рассказал его друг Константин.

«Поиски продвигаются тяжело. В первые дни в поисках участвовали до 50 человек, мы подавали объявление в паблики. Самого Игоря видели в последний раз на карьере Сосновый лог. Он пловец, обладал хорошими физическими способностями. Карьер тоже теплый, судороги исключены. Найдут, следствие покажет», — рассказал Константин.

Мужчина пропал в окрестностях Междуреченска 21 июня. В поисковой операции участвуют волонтеры, спасатели и родственники мужчины, обследуют акваторию озера и береговую линию.

Друг пропавшего отдал должное спасателям, которые очень оперативно отреагировали на вызов.

«Прибыли буквально в первые 30 минут, в прямом смысле прилетели. Всю водную гладь проверили, борда не нашли. Следствие тоже думало, что человек ушел. Но потом сказали, что сапборд обнаружили другие люди и сомнений уже не осталось», — добавил Константин.

Друг пропавшего добавил, что сейчас в поиске участвуют пять групп, в том числе волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Ранее в В Самарской области спасатели нашли тело утонувшей в реке девочки.