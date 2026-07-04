В Красноярском крае 12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов

Сход 12 порожних вагонов грузового поезда произошел в Красноярском крае. Об этом сообщила пресс-служба Красноярской железной дороги.

ЧП случилось в 15:40 по местному времени на перегоне Путевой пост 570-й километр — Кошурниково.

В результате аварии никто не пострадал, угрозы экологии нет. Повреждения получила опора контактной сети. Для ликвидации последствий отправили три восстановительных поезда.

В КрасЖД предупредили о задержках пассажирских поездов сообщением Красноярск — Абакан и Абакан — Красноярск.

Для координации работ на Красноярской железной дороге организовали оперативный штаб. Причина произошедшего выясняется.

Ранее в Красноярском крае тепловоз и два грузовых поезда также сошли с рельсов. Вагоны локомотива были загружены углем, прокуратура начала проверку обстоятельств.