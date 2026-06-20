В Красноярске разыгрывавший утопление подросток утонул в озере

В Красноярске во время игры на озере утонул 17-летний подросток. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным следствия, вечером 19 июня мальчик отдыхал с друзьями на берегу водоема вблизи дома по улице Монтажников. Купаться в этом месте было запрещено. Подросток нырял с пирса и притворялся тонущим. В какой-то момент он не вынырнул. Тело из воды достали другие отдыхающие.

Следователи организовали проверку и выполняют действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Накануне в Карачаево-Черкесской Республике спасатели обнаружили тело 15-летнего подростка, которого течение горной реки во время купания унесло за два километра.

В Ингушетии продолжают искать восьмилетнего мальчика, который утонул, спасая другого ребенка. Число волонтеров, вышедших на его поиски, достигло 20 тысяч человек.