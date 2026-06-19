Более 6000 человек присоединились к поискам восьмилетнего мальчика в Ингушетии

Более шести тысяч человек ищут восьмилетнего мальчика, который пропал на реке Сунже в Ингушетии, пытаясь спасти друга. Об этом сообщил корреспондент 360.ru.

В понедельник дети купались в реке, когда один из них стал тонуть. Восьмилетний мальчик бросился на помощь другу и спас его, но сам не сумел выбраться из течения.

Спасатели и волонтеры обследуют русло и береговую линию на участке в 24 километра, используют лодки и квадрокоптеры, но пока безрезультатно.

По словам главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, на поиски приехали люди со всего Северного Кавказа — из Чечни, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и других регионов.

«Сегодня вся республика живет этой болью и надеждой», — добавил он.

Ранее в пресс-службе правительства республики сообщили, что зона поисков юного героя растянулась уже до Чечни.