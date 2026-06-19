В КЧР спасатели нашли тело подростка, унесенного течением

Спасатели нашли тело 15-летнего подростка, которого при купании унесло течением горной реки. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике.

«В ходе проведения поисковых работ на реке Маруха в двух километрах от места происшествия обнаружено тело 15-летнего подростка. Проведение поисковых работ в Карачаевском районе приостановлено», — уточнили в ведомстве.

В региональном МЧС сообщили, что подростка, по предварительной информации, унесло течением, когда он купался вблизи станицы Кардоникская. Спасатели обследовали русла рек и прилегающие берега. На поиски мальчика привлекли 46 человек, 15 единиц техники и два плавсредства.

Ранее в Ингушетии ищут мальчика, который спас тонувшего ребенка, но сам не смог выбраться на берег и утонул. Число добровольцев превысило 20 тысяч.