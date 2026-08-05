В Красноярске двое самокатчиков напали на девушек

В Красноярске девушка сняла на видео нападение самокатчиков

В Красноярске в ночь на 5 августа двое самокатчиков напали на девушек. Об этом рассказала 360.ru одна из пострадавших, она также предоставила видео происшествия.

Влада с друзьями поздно вечером прогуливались по набережной близ улицы Калинина, когда очень близко от них пронеслись двое самокатчиков.

«Вслед моя подруга выкрикнула, что они могли бы и притормозить, чуть человека не сбили. Они, видимо, приняли это за вызов, развернулись, начали нас затыкать, материться», — рассказала девушка.

Компания продолжила идти в сторону дома, мужчины развернулись и поехали следом, продолжая выкрикивать оскорбления. Влада достала телефон и начала снимать, увидев это, один из самокатчиков ее ударил.

Девушка спрятала гаджет и друзья побежали в сторону ЖК. У ворот комплекса преследователи отстали.

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