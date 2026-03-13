В Краснодаре на дороге обнаружили обломки беспилотника

В Краснодаре, на дороге в Юбилейном микрорайоне, обнаружили фрагменты беспилотника. Об этом в телеграм-канале заявил Евгений Наумов.

«На месте работают специальные и экстренные службы. Пострадавших и повреждений нет», — написал он.

Также Наумов напомнил, что снимать и выкладывать видео работы ПВО нельзя. В случае обнаружения частей дрона — не нужно приближаться близко, стоит обратиться в экстренные службы.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что средства противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников ВСУ, нацеленных на промзону Невинномысска. По его словам, есть сбития в окрестностях города. В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности.

Также ночью телеграм-канал Shot сообщил о работе систем ПВО в Адыгее. По словам местных жителей, в регионе прозвучало около 20 взрывов.