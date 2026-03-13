Силы ПВО начали отражать атаку беспилотников ВСУ в Ставропольском крае

Силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников, которые пустили в сторону промзоны Невинномысска. Об этом заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в мессенджере МАХ .

«Есть сбития в окрестностях города. <…> Режим беспилотной опасности в крае продолжает действовать», — написал он.

Владимиров напомнил, что за публикацию кадров работы БПЛА предусмотрена административная ответственность и призвал не приближаться к обломкам сбитых дронов.

Сегодня ночью телеграм-канал Shot сообщил, что в Адыгее сработала система ПВО. Жители Майкопа проснулись от взрывов в разных районах города. Очевидцы заявили, что прогремели около 20 взрывов, сработала система оповещения.

По предварительным данным, сбили как минимум 10 беспилотников. Как сообщили местные паблики, в регионе ввели режим беспилотной опасности.