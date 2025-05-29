В Королеве устранили технологический сбой в подаче электроэнергии

В связи с аварией на электросетях в Королеве в ряде районов города произошло отключение света. Технологический сбой оперативно устранили, сообщили в пресс-службе администрации.

Все медицинские учреждения на время отключения временно переводили на резервные линии.

Глава городского округа Королев Игорь Трифонов в своем Telegram-канале сообщил, что на данный момент электроснабжение полностью восстановлено.

«Ответственные дежурные службы производят пусконаладочные работы на объектах жилищно-коммунального хозяйства. В течение ближайшего времени ресурс будет восстановлен в полном объеме», — отметил он.

Ранее масштабное отключение электроэнергии произошло в Подмосковье из-за сильнейшего снегопада в начале мая. Последствия непогоды в Московской области устраняли более 230 бригад. Среди них — сотрудники «Россетей», «Мособлэнерго» и специалисты из других регионов, от Твери до Поволжья.