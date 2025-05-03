Россети рассказали о работе над восстановлением электроснабжения в Подмосковье

Специалисты «Россети Московский регион» продолжают восстановительные работы после масштабного отключения из-за сильнейшего снегопада. Глава организации Александр Пятигор рассказал 360.ru о ходе ремонта и о том, когда свет появится в домах жителей Подмосковья.

Также Пятигор детализировал ситуацию в других городских округах Московской области.

По словам главы компании, восстановительные работы в Рузе идут согласно графику. Здесь собрана уже вся основная сеть, теперь бригада работает по заявкам по 0,4 киловольта.

Практически все высоковольтные линии уже включены по Истринскому городскому округу. В течение следующих нескольких часов специалисты планируют ввести в строй оставшиеся пять объектов. С 00:00 электрики перейдут на заявки по 0,4 киловольта.

Солнечногорский городской округ: работают бригады. К полуночи включится 10 населенных пунктов, к утру — еще семь населенных пунктов, к концу дня 4 мая планируем все 53 населенных пункта включить, в которых осуществляется электроснабжение от сетей «Россети Московский регион». Задействовано порядка 30 бригад.

В Клину подключение проходит в аналогичном оперативном режиме. Здесь уже к полуночи планируют включить в сеть девять населенных пунктов. До утра подключат еще 16, а к 20:00 воскресенья, 4 мая, электричество вернется еще в 41 населенный пункт.

По этому направлению работают сразу 25 бригад. Сил и средств, отметил Пятигор, достаточно.

Глава компании рассказал и о ситуации в Талдоме. К полуночи в этом округе подключат восемь населенных пунктов. К утру — оставшиеся 20. По Талдому работают 14 бригад, утром специалисты перейдут к выполнению заявок по 0,4 киловольта.

По Пушкино и Мытищам сотрудники Россетей уже собрали основную сеть.

«Пушкино: сеть основная собрана. Работаем по заявкам по 0,4 киловольта. Работают четыре бригады. По Мытищам три населенных пункта включим к 00:00. Три бригады работают. Дальше работаем по заявкам по 0,4 киловольта», — добавил Пятигор.

В Сергиевом Посаде электроснабжение восстанавливают поэтапно. К полуночи планируют включить 19 населенных пунктов, еще девять вернут в строй к утру. Столько же специалисты рассчитывают подключить в течение 4 мая. По округу работает 21 бригада, нехватки сотрудников Россети не испытывают, констатировал Пятигор.

Самые масштабные работы ведут в Дмитровском городском округе.