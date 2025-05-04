В Московской области из-за циклона пострадали семь округов. Населенные пункты остались без света и тепла. О ситуации с электроснабжением в Подмосковье доложил губернатор Андрей Воробьев .

«Стихия прошлась по региону серьезно. Как я уже говорил, наибольший удар пришелся на десять округов, в том числе Истру, Талдом, Дмитров, Солнечногорск, Сергиев Посад и Клин», — подчеркнул Воробьев.

По его словам, особенно тяжелая обстановка сейчас в Дмитровском округе. Без света остаются десятки населенных пунктов и свыше 300 садовых товариществ.

На помощь туда уже направили 36 аварийных бригад, в ближайшее время прибудут еще пять, а также передвижные генераторы. Главная задача — как можно быстрее восстановить высоковольтные линии и начать подключать жителей.

Всего в Подмосковье над устранением последствий циклона работают более 230 бригад. Это специалисты Россетей, «Мособлэнерго» и сотрудники из других регионов — от Твери до Поволжья.

Сейчас наблюдается положительная динамика: в большинстве округов число жалоб и отключенных домов постепенно снижается. Работы будут продолжаться круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия.

Власти обещают не останавливаться, пока электричество не вернется в каждый дом.