В Конго повстанцы напали на католическую церковь, более 20 человек погибли

AP: повстанцы напали на церковь в ДР Конго, погибли более 20 человек

Члены повстанческого движения «Альянс реки Конго» напали на католическую церковь на северо-востоке Демократической Республики Конго. Более 20 человек погибли, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

Теракт произошел около часа ночи в населенном пункте Команда провинции Итури.

«Более 21 человека были застрелены внутри и снаружи, мы зафиксировали как минимум три обгоревших тела и несколько сгоревших домов. Поиски продолжаются», — сообщил глава местного гражданского общества Диедонне Дурантабо.

Пока представитель армии ДР Конго провинции Итури, лейтенант Джулес Тгонго подтвердил гибель лишь 10 человек при теракте.

В апреле в одном из крупнейших городов государства Гоме и его окрестностях погибли 52 человека. Тогда территории ДР Конго атаковала группировка «Движение 23 марта».