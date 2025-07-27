В Конго повстанцы напали на католическую церковь, более 20 человек погибли

Члены повстанческого движения «Альянс реки Конго» напали на католическую церковь на северо-востоке Демократической Республики Конго. Более 20 человек погибли, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.
Теракт произошел около часа ночи в населенном пункте Команда провинции Итури.
«Более 21 человека были застрелены внутри и снаружи, мы зафиксировали как минимум три обгоревших тела и несколько сгоревших домов. Поиски продолжаются», — сообщил глава местного гражданского общества Диедонне Дурантабо.
Пока представитель армии ДР Конго провинции Итури, лейтенант Джулес Тгонго подтвердил гибель лишь 10 человек при теракте.
В апреле в одном из крупнейших городов государства Гоме и его окрестностях погибли 52 человека. Тогда территории ДР Конго атаковала группировка «Движение 23 марта».
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