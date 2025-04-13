Минимум 52 человека погибли в результате нападений в ДР Конго

По меньшей мере 52 человека погибли из-за нападений на востоке Демократической Республики Конго. Об этом сообщило Assосiated Press .

«По меньшей мере 52 человека погибли в период с пятницы по субботу, включая человека, застреленного в больнице Киешеро в Гоме», — указало агентство.

Насилие возобновилось в одном из крупнейших городов ДР Конго Гоме и его окрестностях, которые контролируют повстанцы из группировки «Движение 23 марта» (М23). Это стало самой большой угрозой мирным усилиям, которые предпринимают Катар и африканские страны.

Африканист Александр Зданевич заявил, что власти ДРК должны вести переговоры с Руандой для разрешения проблем с М23. Основной целью М23 является захват минеральных ресурсов и сырьевой базы. Зданевич указал на сложность ситуации из-за вмешательства многочисленных внешних игроков.