В Коми спортсмены массово отравились в кафе лыжного комплекса

В Республике Коми несколько участников спортивных соревнований госпитализировали с признаками пищевого отравления. Один из пострадавших рассказал 360.ru о случившемся.

Сейчас мужчина находится в больнице, у него и сокомандников диагностировали сальмонеллез. По его словам, он завтракал, обедал и ужинал в кафе «Олимпиец» на базе Республиканского лыжного комплекса имени Раисы Сметаниной. Плохо себя почувствовал ночью 26 июля.

«Стул плохой, рвота, в холод кидало, знобило. Тяжело было, слабость», — пояснил спортсмен.

Тренер вызвал скорую, пострадавшего госпитализировали. Он предполагает, что причиной отравления могли стать куриные котлеты.

Всего, по его словам, пострадали семь человек из команды, включая его самого. Все они из Брянска, приехали на сборы и соревнования. У всех одинаковые симптомы, многим потребовалась госпитализация. Спортсмен отметил, что бывает в этом комплексе давно, но такое случилось впервые.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура и Роспотребнадзор начали проверки. Специалисты обследовали помещения кафе, взяли пробы сырья, готовой продукции и воды, выявили многочисленные нарушения санитарных требований.

В спорткомплексе проведут дезинфекцию пищеблока и помещений, где находились заболевшие. За персоналом установят медицинское наблюдение.

Ранее в Свердловской области дети массово отравились в санатории.