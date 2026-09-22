В Китае родители оставили дочь няне и уехали на 13 лет

Суд в китайской провинции Шаньси лишил супругов родительских прав и передал опеку над их дочерью няне, которая воспитывала девочку 13 лет. Об этом написало издание Wccdaily .

Девочка родилась в 2012 году. Через два года родители попросили женщину по фамилии Чжан временно забрать ребенка к себе, сославшись на невозможность самостоятельно заниматься ее воспитанием.

Родители не забирали дочь, несмотря на неоднократные просьбы няни. До 2017 года они время от времени отправляли деньги на содержание девочки, однако затем прекратили выплаты и почти перестали интересоваться ее жизнью.

Из-за отсутствия необходимых документов ребенок не получил регистрацию, полноценный школьный статус и социальную страховку.

Чжан обратилась в прокуратуру, ведомство поддержало ее иск. Суд установил, что девочка воспринимала семью няни как свою и хотела остаться с ней. Женщину официально назначили опекуном, а власти помогли ребенку оформить документы.

Биологических родителей признали виновными в оставлении дочери. Им назначили по шесть месяцев исправительного надзора.

Ранее в Китае 31-летняя Лю вернулась к родным спустя 22 года после побега из дома. Девочка ушла из семьи в девятилетнем возрасте, испугавшись наказания за разбитый флакон с гелем для душа.