Китайская девочка сбежала из дома из-за разбитой бутылки и вернулась через 22 года

В Китае 31-летняя женщина по имени Лю вернулась в родную семью спустя 22 года после того, как сбежала из дома в возрасте девяти лет. Причиной побега стал страх наказания за разбитый флакон с гелем для душа, сообщила газета South China Morning Post .

Семья Лю переехала в провинцию Гуандун на заработки. В 2004 году девочка играла у подруги и случайно разбила стеклянную бутылку в ванной. Испугавшись гнева матери, она ушла из дома и не вернулась.

Родители искали ее три дня, давали объявления по телевидению, но безрезультатно. Девочку усыновил мужчина, который нашел ее на овощном рынке.

Спустя годы с помощью волонтеров и полиции Лю вышла на след родственников и приехала в деревню в провинции Цзянси. Родные встретили ее с баннерами, цветами и хлопушками.

Мать и Лю попросили друг у друга прощения. Девушка пока не решила, останется ли на родине навсегда.

В марте девушка из Китая, которую через два дня после рождения бросили в туалете, спустя 28 лет встретила своих родителей.