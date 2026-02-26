В Китае мужчина поссорился с женой и бросил сына в реку

В китайском городе Чаочжоу мужчина во время ссоры с женой на пешеходном мосту схватил сына и бросил его в реку. Об этом сообщил сайт 8world .

Супруги прогуливались по мосту вместе с двумя детьми, когда между ними случился конфликт. В пылу ссоры разъяренный мужчина поднял мальчика и бросил его в воду.

Мать закричала и прыгнула следом, она попыталась вытащить ребенка. Отец тоже полез в реку. Второго малыша он оставил на мосту, мальчик плакал.

По сведениям журналистов, один из прохожих вытащил из воды ребенка и обоих взрослых. Причину семейной ссоры не уточнили, однако пользователи соцсетей резко раскритиковали поведение взрослых людей. Они напомнили, что ни при каких обстоятельствах родители не должны срывать злость на детях и делать их участниками конфликта.

На прошлой неделе не менее импульсивный мужчина в пылу ссоры поджег дом в Перми. В здании находились шесть человек. Жильцы проснулись от запаха гари и самостоятельно потушили огонь.