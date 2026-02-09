Пермяк в пылу ссоры поджег дом, в котором находились шесть человек

В Перми сотрудники уголовного розыска задержали местного жителя, который подозревается в попытке убийства двух и более человек общеопасным способом. Об этом сайту URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

По данным ведомства, причиной преступления стала ссора. На этом фоне разъяренный фигурант решил расправиться со знакомой и ее семьей. Полиция уточняет, что это было покушение на убийство шести человек.

По предварительной информации, преступление произошло ночью. Подозреваемый облил дверь и стены коттеджа легковоспламеняющейся жидкостью, поджег дом и скрылся.

Жильцы проснулись от запаха гари и самостоятельно потушили огонь. В результате никто не пострадал: в коттедже находились супруги, двое несовершеннолетних детей и двое родственников. Сейчас детали происшествия уточняются, подозреваемого поместили в СИЗО на время расследования.