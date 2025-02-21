В Кисловодске переехавший подростка водитель захотел откупиться телефоном

Жительница Кисловодска на кроссовере сбила школьницу прямо на пешеходном переходе. В результате подросток получил серьезную травму, рассказала 360.ru ее мать.

«Она рано утром шла на электричку пешком два километра по проспекту Победы в городе Кисловодске. И идет по пешеходному переходу нерегулируемому. <…> На нее наезжают на пешеходном переходе. Телефон у нее отлетает, ломается, она не может [позвать на помощь]», — отметила женщина.

После наезда виновница ДТП скрылась. Видеозапись со случившимся появилась в распоряжении 360.ru.

По словам матери пострадавшей школьницы, когда водителя нашли, ее родственники предложили семье пострадавшей купить новый телефон.

«Они предложили откупиться телефоном за наезд. И говорят, что нам никаких реабилитационных процедур не надо, всего лишь выпала коленка», — подчеркнула женщина.