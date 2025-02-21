В Кисловодске переехавший подростка водитель захотел откупиться телефоном
Жительница Кисловодска на кроссовере сбила школьницу прямо на пешеходном переходе. В результате подросток получил серьезную травму, рассказала 360.ru ее мать.
«Она рано утром шла на электричку пешком два километра по проспекту Победы в городе Кисловодске. И идет по пешеходному переходу нерегулируемому. <…> На нее наезжают на пешеходном переходе. Телефон у нее отлетает, ломается, она не может [позвать на помощь]», — отметила женщина.
После наезда виновница ДТП скрылась. Видеозапись со случившимся появилась в распоряжении 360.ru.
По словам матери пострадавшей школьницы, когда водителя нашли, ее родственники предложили семье пострадавшей купить новый телефон.
«Они предложили откупиться телефоном за наезд. И говорят, что нам никаких реабилитационных процедур не надо, всего лишь выпала коленка», — подчеркнула женщина.
Из-за наезда у 15-летней девочки выпал коленный сустав, порвались связки, пошло осложнение на глаза и на нервную систему.
«Внутренние органы нормально, только удар по передней брюшной стенке. <…> Теперь только с ногой надо разбираться и с ее психическим состоянием. Психоэмоциональный статус у нее сильно отягощен сейчас», — добавила мать пострадавшей.
Она выразила надежду, что сможет добиться правосудия. Женщина объяснила, что сейчас в семье есть финансовые трудности.
«Я в данный момент в тяжелом финансовом положении, потому что я еще не нашла нормальную работу, я врач. И я не понимаю, как мне ее поднимать сейчас без денег», — рассказала она.
Жительница Кисловодска добавила, что будет обращаться в суд, чтобы добиться справедливости.
Ранее две школьницы получили травмы из-за наезда на пешеходном переходе в Казани. Пострадали девочки восьми и 15 лет.