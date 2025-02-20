Две школьницы попали под колеса автомобиля в Казани

В Казани произошло ДТП на пешеходном переходе, в результате которого пострадали две школьницы. Об этом написали «Известия» со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.
Инцидент произошел 19 февраля, когда водитель автомобиля Lada Priora не предоставил преимущество пешеходам на нерегулируемом перекрестке. Машина наехала на девочек восьми и 15 лет, которые возвращались домой.
Пострадавшие получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.
Активисты «Движения первых» в Воскресенске написали письма бойцам СВО
«Каждый — настоящий герой». Участникам СВО вручили награды в госпитале
Спортсмены из Фрязина стали призерами первенства ЦФО по дзюдо
Библиотека из Воскресенска стала лауреатом всероссийского творческого конкурса
Вечерние пробки в Подмосковье составили 6 баллов 20 февраля
Фестиваль к 80-летию Победы пройдет в Павловском Посаде
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте