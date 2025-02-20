Две школьницы попали под колеса автомобиля в Казани

В Казани произошло ДТП на пешеходном переходе, в результате которого пострадали две школьницы. Об этом написали «Известия» со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 19 февраля, когда водитель автомобиля Lada Priora не предоставил преимущество пешеходам на нерегулируемом перекрестке. Машина наехала на девочек восьми и 15 лет, которые возвращались домой.

Пострадавшие получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.

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