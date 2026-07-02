Спасатель Халилов отметил, что кататься на сапборде вдвоем допустимо при соблюдении правил безопасности

Эксперт по выживанию в экстремальных условиях Эдуард Халилов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал, что катание на сапборде вдвоем не опасно, если соблюдать правила безопасности.

По словам спасателя, важно, чтобы оба человека умели плавать и не отплывали далеко от берега. Также он подчеркнул, что катание должно происходить в хорошую погоду.

Если начинается сильный ветер или гроза, людей может унести далеко от берега, особенно на море или на водоеме. Кроме того, существует опасность попадания молнии.

Халилов отметил, что важно не дурачиться на борде и быть уверенным в своих силах. Хотя спасательный жилет лишним не будет, многие пренебрегают им в летнее время, поскольку хотят чувствовать максимальную свободу.

Тем не менее, если человек уверен в своих силах и находится недалеко от берега, катание на сапборде вдвоем допустимо. Сап является плавсредством, за которое можно схватиться в случае опасности.