В Кирове вор, прыгая на одной ноге, похитил из закрытого кафе деньги и чизкейки

В Кирове неизвестный вор прискакал на одной ноге в закрытое на ночь кафе на улице Калинина, разбил дверь, перекусил чизкейками, запил чем-то (возможно, пивом) из бутылки, украл из кассы тысячу рублей и ускакал в неизвестном направлении. Записи с камер наблюдения оказались в распоряжении 360.ru.

Согласно видео, все произошло около полуночи с 14 на 15 июля. Теперь прыгающего похитителя денег и десертов разыскивают полицейские.

Официальной информации о происшествии пока не поступало.

Ранее в Элисте старшеклассник в одиночку украл из фуры 15 ящиков с арбузами, из них 11 попытался спрятать в поле неподалеку. Однако полакомиться плодами молодой человек не успел, его задержали по горячим следам.