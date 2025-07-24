В Кирове неизвестный вор прискакал на одной ноге в закрытое на ночь кафе на улице Калинина, разбил дверь, перекусил чизкейками, запил чем-то (возможно, пивом) из бутылки, украл из кассы тысячу рублей и ускакал в неизвестном направлении. Записи с камер наблюдения оказались в распоряжении 360.ru.
Согласно видео, все произошло около полуночи с 14 на 15 июля. Теперь прыгающего похитителя денег и десертов разыскивают полицейские.
Официальной информации о происшествии пока не поступало.
Ранее в Элисте старшеклассник в одиночку украл из фуры 15 ящиков с арбузами, из них 11 попытался спрятать в поле неподалеку. Однако полакомиться плодами молодой человек не успел, его задержали по горячим следам.
Свыше 30 мигрантов в Ленинском округе обязали встать на воинский учет
Шок для фанатов. Халк Хоган внезапно умер
Белгородский полицейский признал вину в получении взятки от Baza
Житель Раменского нашел необычный способ передвигаться по подтопленным улицам
Суд продлил домашний арест блогера Лерчек
В Кирове вор, прыгая на одной ноге, похитил из закрытого кафе деньги и чизкейки
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте