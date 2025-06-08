Захотел сладкой жизни. Школьник из Элисты в одиночку стащил из фуры 30 иранских арбузов

Baza: школьник из Элисты в одиночку украл из фуры 15 ящиков с арбузами

Школьник из Элисты украл 30 иранских арбузов из фуры. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

В поселке Комсомольском в ночь на 5 июня 38-летний иранец Агазадех вез в Москву почти 20 тонн арбузов. По пути он остановился на ночлег возле кафе на улице Некрасова. Проснувшись рано утром, мужчина обнаружил, что пломба на прицепе сорвана, а внутри не хватает 15 ящиков с арбузами. Агазадех обратился в полицию.

Арбузного вора быстро нашли. Им оказался 16-летний школьник.

«Парень признался, что поздно вечером увидел фуру и не смог удержаться. Он палкой сорвал пломбу, открыл створку и увидел там арбузы», — указали в публикации.

Парень без раздумий бросил коробки на землю. Четыре из них раздал случайным прохожим, а оставшиеся 11 спрятал в поле неподалеку. Вероятно, планировал выносить их оттуда по одной.

Теперь молодому человеку грозит уголовное наказание. Удалось ли ему отведать хотя бы один арбуз, остается загадкой.

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