В Кирове водитель машины скорой помощи попал под ее же колеса

В Кирове прохожие помогли спасти водителя скорой помощи, на которого наехал его же автомобиль после самопроизвольного скатывания. Видео ЧП оказалось в распоряжении 360.ru.

Как сообщили 360.ru в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Кировской области, у дома № 10 на улице Ленина скорая спонтанно покатилась вперед. Водитель и фельдшер в этот момент находились снаружи.

Автомобиль внезапно двинулся, когда они начали открывать дверь. Мужчина попытался остановить его движение, но карета медиков наехала на него, а затем врезалась в стоящий рядом Hyundai. Прохожие кинулись помогать фельдшеру вызволить коллегу. С их помощью водитель скорой выбрался из-под колес авто.

По предварительной информации, мужчина получил травмы. Госавтоинспекция начала проверку, чтобы выяснить причины и обстоятельства случившегося.

