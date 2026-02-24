Смертельный наезд пожарной машины на ребенка в Петербурге попал на видео
В Санкт-Петербурге пожарная машина насмерть задавила шестилетнего мальчика, возвращавшегося домой вместе с бабушкой. В распоряжении 360.ru появилось видео ЧП.
На кадрах видно, что пожилая женщина с ребенком шли около правого борта спецтехники, взявшись за руки. Во время поворота задняя часть кузова сместила их к сугробу. Женщина пыталась оттянуть ребенка, но у нее не вышло.
В результате многотонный автомобиль наехал на ноги, тело и голову мальчика. Увидев в боковое зеркало ребенка, водитель сразу остановился.
Пострадавшего оперативно доставили в больницу в состоянии клинической смерти, где он скончался.
