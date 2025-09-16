В Кирове продавщица подралась с похитителем шампанского

Продавщица магазина в Кирове попыталась задержать молодого человека, который похитил с полки бутылку дорогого шампанского. Видеозапись произошедшего оказалась в распоряжении 360.ru.

Камеры зафиксировали, как вор стащил с бутылку игристого и спрятал в штаны. Действия мужчины заметила продавщица. Она остановила его, но тот попытался сбежать, между ними началась драка.

В итоге после потасовки вор скрылся. По информации источника 360.ru, драка произошла в торговом центре на Слободском тракте.

Ранее житель Краснодара напал на 22-летнюю сотрудницу ПВЗ, которая отказала ему в примерке вещей. Мужчина обматерил девушку, а потом полез к ней драться. В результате пострадавшей пришлось обратиться в медучреждение.

Полиция нашла агрессивного мужчину. В отношении него проводится доследственная проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.