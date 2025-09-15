Неадекват избил сотрудницу краснодарского ПВЗ

МВД: житель Краснодара набросился на сотрудницу ПВЗ за отказ в примерке вещей

Неадекватный мужчина набросился с кулаками на сотрудницу ПВЗ маркетплейса в Краснодаре за отказ в примерке вещей. Видеозапись с нападением появилась в распоряжении 360.ru.

Потасовка произошла в ПВЗ на улице Западный Обход. На кадрах видно, как сотрудница пыталась объяснить клиенту, что вещи из маркетплейса, где он сделал заказ, можно примерять только дома. В ответ мужчина начал оскорблять девушку и полез к ней драться.

По данным пресс-службы МВД по региону, после этого пострадавшей пришлось обратиться в медучреждение.

«На основании поступившего в полицию города Краснодара заявления 22-летней сотрудницы пункта выдачи заказов в настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — отметили в ведомстве.

Полиция идентифицировала нападавшего, его действиям дадут правовую оценку с учетом степени причинного вреда здоровью.

Ранее несколько безбилетников набросились на контролеров в подмосковной электричке. Инициаторов драки по горячим следам задержала Росгвардия.