В Кирове пьяный водитель протаранил четыре машины на парковке

В Кирове пьяный водитель автомобиля Mitsubishi ASX устроил массовое ДТП на парковке на улице Щорса. Об этом сообщили 360.ru очевидцы происшествия.

По предварительным данным, мужчина за рулем иномарки не справился с управлением и протаранил несколько машин. Больше всех досталось УАЗу «Патриот» — от сильного удара внедорожник перелетел через бордюр, выехал на тротуар и врезался в «Ниву» и «Сузуки».

Информации о пострадавших пока нет. Обстоятельства аварии уточняются.

