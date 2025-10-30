Пьяный подросток устроил ДТП с четырьмя пострадавшими на трассе Курган — Тюмень

Четыре человека пострадали в ДТП по вине пьяного подростка в Тюменской области. Авария произошла в ночь на четверг, 30 октября, на 185-м километре трассы Курган — Тюмень. Об этом сайту URA.RU сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По информации полиции, 17-летний юноша за рулем легковушки Lada, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулся с автомобилем SsangYong.

Травмы получили водитель и трое пассажиров Lada, среди которых две девушки 19 и 20 лет и 16-летний подросток. Все они не были пристегнуты ремнями безопасности. Также выяснилось, что машина не имела регистрации в ГИБДД, после ДТП ее эвакуировали на спецстоянку.