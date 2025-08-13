В Кирове пьяный мужчина на Audi протаранил Mercedes

В Кирове произошло ДТП с участием двух иномарок. Водитель на Audi, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, врезался в другое транспортное средство. Об этом сообщил источник 360.ru.

Авария произошла накануне в слободе Талица. От удара иномарки протараненный Mercedes отбросило на обочину. Сразу после столкновения водитель Audi попытался замять происшествия, предложив потерпевшему 100 тысяч рублей.

Мужчина отверг предложение, отметив, что для восстановления машины потребуется куда больше денег. После этого владелец Audi скрылся с места ДТП.

Водитель Mercedes, оказавшийся иллюзионистом, во время ожидания сотрудников правоохранительных органов развлекал очевидцев аварии фокусами, например, заковал себя в наручники, из которых потом благополучно выбрался.

Немногим позже полицейским удалось задержать виновника аварии. Мужчина спал в салоне Audi рядом с местной церковью.

